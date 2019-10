Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Banküberfälle in Unterfranken - Polizei nimmt 56-Jährigen in Rheinland-Pfalz fest

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg (Bayern) hat einen Tatverdächtigen identifiziert, dem vorgeworfen wird, im Juni und im Oktober 2019 zwei Banken in Lohr und Klingenberg überfallen zu haben.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe hatte der Täter in beiden Fällen mehrere tausend Euro erbeutet.

Die Ermittlungen der bayerischen Polizei ergaben, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 56-jährigen Mann aus Bruchmühlbach-Miesau handelte. Am vergangenen Donnerstag (24.10.2019) nahmen ihn Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz an seinem Wohnort fest und übergaben ihn an die Ermittler aus Aschaffenburg.

Weitere Informationen finden Sie in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und des Polizeipräsidiums Unterfranken unter https://s.rlp.de/tqugj Auf dieser Seite ist auch ein O-Ton des Pressesprechers des Polizeipräsidiums Unterfranken hinterlegt.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Ermittlungsbehörden in Aschaffenburg. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



