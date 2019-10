Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 28-Jähriger zieht Aufmerksamkeit auf sich

Kaiserslautern (ots)

Weil er am späten Sonntagabend im Bereich "Lothringer Dell" herumschlich, ist eine Polizeistreife auf einen jungen Mann aufmerksam geworden. Die Beamten sprachen den 28-Jährigen gegen 23.40 Uhr an und unterzogen ihn einer Kontrolle. In seinen Sachen wurden unter anderem Gegenstände wie eine Zange, Handschuhe, eine Taschenlampe und ein Cutter-Messer gefunden. Wozu er die Dinge braucht, konnte der Mann nicht sagen. Die Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt.

Außerdem hatte der 28-Jährige noch einen Schlüsselbund bei sich. Weil er angab, ohne festen Wohnsitz zu sein, und nicht konkret benennen konnte, wofür der Schlüssel ist, wurde auch dieser präventiv sichergestellt.

Doch damit nicht genug: Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl besteht. Demnach muss er entweder eine Geldbuße Höhe von 800 Euro bezahlen, oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen absitzen. - Weil er den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen und am Montagmorgen ins nächste Gefängnis gebracht. |cri

