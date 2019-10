Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver 23-Jähriger

Kaiserslautern (ots)

Innerhalb weniger Stunden ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet gleich zweimal negativ aufgefallen. Zunächst bedrohte er in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Nachbarn, der sich wegen Ruhestörung beschwert hatte, später tauchte er - trotz eines Platzverweises - erneut an der Adresse auf und verletzte im Streit seine Freundin. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt.

Kurz nach 4 Uhr war die Polizei zum ersten Mal zu der Adresse in der Innenstadt ausgerückt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Anwohner bei seinen Nachbarn geklopft, weil diese sich nicht an die Nachtruhe hielten. Als der Mann wieder zurück in seiner Wohnung war, klopfte es an seiner Tür, und als er öffnete, stand der 23-Jährige mit einem Messer bewaffnet vor ihm. Sofort schloss der Mann die Tür wieder, und hörte nur noch, wie von außen dagegen getreten wurde.

Die alarmierte Polizeistreife machte den 23-Jährigen in der Wohnung seiner Freundin im gleichen Haus ausfindig. Dort wurde auch das Messer gefunden und sichergestellt. Der junge Mann erhielt einen Platzverweis für das Wohnhaus und musste für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen.

Gegen 6 Uhr wurde er wieder entlassen und ihm noch einmal die rechtlichen Konsequenzen erläutert, falls er sich nicht an den Platzverweis hält. Trotzdem suchte er die Adresse seiner Freundin keine vier Stunden später wieder auf.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zum Streit zwischen den beiden, wobei der 23-Jährige der jungen Frau mehrmals ins Gesicht schlug. Er wurde deshalb erneut mit zur Polizeidienststelle genommen und später in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben, der zusicherte, dafür zu sorgen, ihn von der Wohnung der Freundin fernzuhalten. Dem 23-Jährigen wurde zudem eine Gewaltschutzverfügung ausgehändigt, wonach er sich für die nächsten zehn Tage seiner Freundin weder nähern, noch den Kontakt zu ihr suchen darf. |cri

