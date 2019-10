Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wertgegenstände nicht im Auto lassen!

Kaiserslautern (ots)

Wertgegenstände sollte man nicht im Auto aufbewahren. Das gilt sowohl für Bargeld als auch für wertvolle Sonnenbrillen.

Ein 50-jähriger Mann erstattete am Sonntag Anzeige, weil unbekannte Täter in der Dresdener Straße in seinen Pkw eingedrungen sind und sowohl 50 Euro Bargeld als auch seine Gleitsicht-Sonnenbrille im Wert von rund 800 Euro gestohlen haben.

Der Mann war sich sicher, den Wagen über die Fernbedienung verschlossen zu haben. Wie die Täter ihn öffnen konnten, ist unklar. Aufbruchspuren wurden keine gefunden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. |cri

