POL-PPWP: Bahnunfall: Pkw und Zug kollidiert

Katzweiler (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg)

Weil ein 78-jähriger Autofahrer am Montag das Rotlicht am Bahnübergang in der Ziegelhütterstraße nicht beachtete, kollidierte ein Zug mit seinem Wagen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall gegen 13:50 Uhr leicht verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt. Im Zug befanden sich etwa 150 Schülerinnen und Schüler. Verletzte unter ihnen sind nicht bekannt. Die Fahrgäste kamen vorübergehend im Bürgerhaus unter. Angehörige holten die Schülerinnen und Schüler dort ab. Durch den Unfall wurde der Pkw totalbeschädigt. Er muss abgeschleppt werden. Auch am Zug entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe lässt sich aktuell nicht beziffern. Zur Stunde laufen die Bergungsarbeiten. Die Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach ist gesperrt. Auch die Ziegelhütterstraße zwischen Katzweiler und Erfenbach ist gesperrt. Wie lange die Sperrungen noch andauern ist derzeit nicht absehbar. |erf

