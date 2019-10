Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Testergebnisse von 0,5 bis 1,7 Promille

Kaiserslautern (ots)

Mehrere alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmorgen im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 5.40 Uhr stoppten die Beamten in der Ludwigstraße eine 19-jährige Autofahrerin. Während der Kontrolle fiel die Alkoholfahne der jungen Frau auf. Ein Atemalkoholtest zeigte einen "Pegel" von 1,0 Promille an. Der 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurde für weitere Tests mit zur Dienststelle genommen. Die Autoschlüssel wurden an den verständigten Vater der jungen Dame übergeben.

Kurz darauf wurde eine Streife am Willy-Brandt-Platz auf einen Pkw aufmerksam, weil er beim Verlassen des Parkplatzes entgegen der Einbahnstraße auf die Fahrbahn fuhr. Der Wagen wurde gestoppt und der Mann am Steuer überprüft - er roch nach Alkohol und hatte laut Schnelltest 0,8 Promille "intus". Er musste daraufhin sein Auto stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo er weiteren Tests unterzogen wurde.

Mehr als doppelt so viel "getankt" hatte ein Autofahrer, der gegen 6.30 Uhr im Bereich Stiftsplatz die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Der 28-Jährige fuhr in auffallend langsamem Tempo in Richtung Spittelstraße, hatte trotz der noch herrschenden Dunkelheit das Licht an seinem Wagen nicht angeschaltet und brauchte sozusagen die ganze Straße: Er fuhr mitten auf der zweispurigen Fahrbahn.

Als es der Streife gelang, den Wagen zu stoppen, stieg der Fahrer schwankend aus seinem Auto aus; er roch stark nach Alkohol. Ein erster Test bescheinigte dem 28-Jährigen einen "Pegel" von 1,72 Promille, weshalb der Mann für die Entnahme einer Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht wurde. Führerschein und Autoschlüssel musste er abgeben.

Doch damit nicht genug: Weil an dem Pkw des Mannes frische Unfallschäden gefunden wurden, wird gegen ihn nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Darauf angesprochen, gab der 28-Jährige selbst an, dass es sein könne, dass er im Parkhaus unter dem Stiftsplatz gegen eine Wand gefahren sei.

Nur ihre Fahrzeugschlüssel abgeben musste eine junge Frau, die Polizeibeamte gegen 7 Uhr in der Rummelstraße entdeckten. Die 25-Jährige saß dort in ihrem Auto, damit gefahren war sie offenbar noch nicht. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,57 Promille, weshalb der Frau der Fahrtantritt untersagt wurde. |cri

