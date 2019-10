Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer BMW 335 Cabrio in Oberzwehren gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

(Beachten Sie auch unsere am 17.10.2019, um 13:30 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4404061 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Oberzwehren:

Ein weiterer Diebstahl eines BMW beschäftigt derzeit die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Bislang unbekannte Diebe stahlen in der Nacht zum gestrigen Donnerstag einen schwarzen BMW 335 Cabrio im Wert von etwa 16.000 Euro im Kasseler Stadtteil Oberzwehren. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt, die in der gleichen Nacht auch einen BMW X 5 in Bad Wilhelmshöhe und einen BMW 335 in Helleböhn gestohlen hatten. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Der Besitzer meldete den Diebstahl am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr, bei der Polizei. Seinen etwa elf Jahre alten BMW hatte er am Vorabend auf einem Parkplatz in der Theodor-Haubach-Straße abgestellt. Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes agierten die unbekannten Autodiebe im Schutz der Dunkelheit. Wie die Täter genau vorgingen, ist derzeit noch unklar. Eine eingeleitete europaweite Fahndung nach dem schwarzen BMW 335 Cabrio verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalbeamten des K 21/22 suchen nach Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib des Autos geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100.

