Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sprinter schiebt Pkw gegen Hauswand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Freitagmorgen in Katzweiler in der Hauptstraße. Ein 62-jähriger Autofahrer, der in Richtung Hirschhorn unterwegs war, kam in einer Kurve von seiner Fahrspur ab und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das in Richtung Sambach fuhr. Mit seinem Mercedes Sprinter schob der 62-Jährige den Opel Corsa gegen die Hauswand des Anwesens Nummer 47.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der Opel Corsa wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell