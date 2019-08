Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ehemalige Gaststätte

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 13.08.2019, 19:30 Uhr bis 14.08.2019, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters am hinteren Balkon gewaltsam in eine ehemalige Gaststätte in der Hinterstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ein Notebook.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell