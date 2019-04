Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegüberwachung ernüchternd - 24 Autofahrer zu schnell unterwegs

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer Schulwegüberwachung gestern morgen wurde die Geschwindigkeit in der Karolinenstraße überprüft. Das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend. An der überwachten Stelle beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. 24 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die Geschwindigkeit, der schnellste war mit gemessenen 54 km/h im Schulwegbereich unterwegs. Vier Autofahrer waren nicht angegurtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell