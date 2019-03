Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliches Fahrverhalten - Zeugen gesucht

Deidesheim (ots)

Die Fahrweise eines weißen Mercedes Kombi mit Neustadter Kennzeichen führte am Freitagnachmittag zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr gleich zu mehreren gefährlichen Situationen. Das Fahrzeug war zunächst auf der B9 in Fahrtrichtung Norden unterwegs und fiel bereits im Bereich Limburgerhof durch sehr dichtes Auffahren auf. Bei der Überleitung zur A65 (Dreieck Ludwigshafen) fuhr das Fahrzeug abermals einem anderen Verkehrsteilnehmer sehr dicht auf. Auf der A65 im Bereich Deidesheim überholte der Mercedes einen Kleinwagen rechts, scherte unmittelbar vor diesem wieder ein und bremste stark ab. Nur durch eine Vollbremsung hätte der Fahrer des Kleinwagens einen Zusammenstoß vermeiden können. Zeugen und Geschädigte der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen.

