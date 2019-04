Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - 1800 Liter Diesel geklaut

Laumersheim, Weidenmühle - Nacht zum 08.04.2019 (ots)

In der Nacht zum 08.04.2019 machten sich Dieseldiebe an der Lagerhalle eines Obsthofes in Laumersheim zu schaffen. Ein Bewegungsmelder wurde mit Klebeband "unschädlich" gemacht. Sodann wurde der Zugang zu einer Pumpanlage für Dieselkraftstoff aufgebrochen. Aus einem Tank wurden ca. 1800 Liter Diesel entwendet. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Tel.: 06359 93120.

