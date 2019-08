Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: falscher Polizeibeamter

Pirmasens und Pirmasens- Land (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es erneut mehrfach im Bereich Pirmasens und Pirmasens- Land zu dem Betrugsphänomen "falscher Polizeibeamter". Hier geben sich die Täter in einem betrügerischen Anruf als Polizeibeamte aus und versuchen die Geschädigten dazu zu bringen, Geld oder andere Wertgegenstände an die Täter auszuhändigen. Bei den aktuellen Vorfällen im Bereich Pirmasens und Pirmasens- Land konnten die Täter keinen Erfolg erzielen. Die Polizei rät bei solchen dubiosen Anrufen immer Kontakt mit Ihrer zuständigen Polizeidienststelle aufzunehmen.

