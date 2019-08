Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Am 13.08.2019 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein weißer 2er BMW, der in der Bahnhofstraße zwischen Rathaus und Einmündung Hauptstraße in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dabei entstand an der linken hinteren Fahrzeugecke ein großflächiger Streifschaden. Der Sachschaden beträgt ca. 700 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

