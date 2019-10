Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Seniorenwohnheim

Weilerbach (ots)

In einem Seniorenwohnheim in den Hüttengärten hat es am Sonntagabend gebrannt.

Gegen 18 Uhr wurde über Notruf ein Feuer im dritten Obergeschoss des Hauses gemeldet. Pflegekräfte evakuierten vorsorglich die neun Bewohner des Stockwerks und brachten sie in Sicherheit. In einer sogenannten Waschküche, einem Raum mit Waschmaschinen und Wäschetrocknern, war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist aktuell nicht geklärt. Wehrleute löschten den Brand. Durch eingeatmete Rauchgase wurden drei Pflegekräfte leicht verletzt. Hausbewohner wurden nicht verletzt. Die verletzten Bediensteten wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Im Laufe des heutigen Tages (Montag, 28. Oktober 2019) werden Brandermittler der Polizei den Raum untersuchen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte kein Gebäudeschaden entstanden und der Sachschaden gering sein. Die Ermittlungen dauern an. |erf

