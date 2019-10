Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Cent-Stücke

Kaiserslautern (ots)

Büroräume in der Pariser Straße waren in der Nacht von Freitag auf Samstag das Zeil von Einbrechern. Die Unbekannten hebelten zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmittag, 13.20 Uhr, eine Tür zum Bürotrakt des Gebäudes auf und durchsuchten mehrere Räume. Schränke und Ordner wurden von den Eindringlingen durchwühlt und ein Briefkuvert gestohlen, in dem sich Cent-Stücke (1er, 2er und 5er) befanden. Die genaue Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

