Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht angezeigt

Radfahrer gesucht

Bocholt (ots)

Am Freitagabend bog ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 22.15 Uhr von der Karolinger Straße auf die Teutonenstraße ab, als nach seinen Angaben und denen seines Beifahrers plötzlich ein gänzlich unbeleuchteter Radfahrer vor ihm aufgetaucht sei Er habe nach links ausweichen müssen und sei gegen die Straßenböschung gefahren (Gesamtschaden ca. 4.300 Euro). Der Fahrradfahrer habe seine Fahrt fortgesetzt. Er kann nicht beschrieben werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell