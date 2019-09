Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schmuck aus Wohnung gestohlen

Gronau (ots)

Am Freitagmorgen wurde aus einer Wohnung an der Steinstraße Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Geschädigten war am zuvor (gleicher Morgen) bereits die Handtasche aus der Wohnung gestohlen worden, als sie sich kurz vor dem Haus aufhielt und die Tür offenstand. In der Handtasche befand sich ein Wohnungsschlüssel, der vermutlich für die zweite Tat verwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

