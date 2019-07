Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Denkendorf; Abbiegeunfall in Böblingen; Verkehrsunfallflucht in Bondorf

Ludwigsburg (ots)

BAB 8 / Denkendorf: Zusammenstoß auf der mittleren Fahrspur

Am Dienstag gegen 15.50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Porsche-Fahrer die A8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen. Im Baustellenbereich wechselte er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Zur gleichen Zeit wechselte eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei kam es zum seitlichen Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen auf dem mittleren Fahrstreifen. Da der Porsche-Fahrer noch nach rechts ausweichen wollte, touchierte er einen dort fahrenden, bislang unbekannten Lkw und beschädigte seinen rechten Außenspiegel. Möglicherweise hat der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt. Der Schaden am Porsche wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt, der am Mercedes auf rund 10.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben trotz Schäden fahrbereit.

Böblingen: Unfall beim Abbiegen

Ein 57-jähriger Toyota-Fahrer missachtete am Dienstag gegen 23.00 Uhr in der Herrenberger Straße mutmaßlich die Vorfahrt eines 20-jährigen BMW-Fahrers und bog an der Abfahrt der B464 ab. Es kam zum Zusammenstoß, der einen Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro an beiden Fahrzeugen zur Folge hatte. Der 57-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus und beide Autos wurden abgeschleppt.

Bondorf: Geparkten Pkw beschädigt

Ein 44-Jähriger parkte seinen VW Amarok am Montag gegen 19.00 Uhr in der Hindenburgstraße in Bondorf. Als er am Dienstag um 05.45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden am linken Kotflügel in Höhe von rund 1.000 Euro feststellen. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07032/27080 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell