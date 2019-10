Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zusammengeschlagen und Handy geraubt

Kaiserslautern (ots)

Am früheren Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wird einem 21-Jährigen in der Wiesenstraße das Handy geraubt.

Nach Darstellung des Geschädigten wurde er in der Nacht zuerst mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beleidigt und mit einem Messer bedroht. Er habe weglaufen können und kurze Zeit später sei er von einer Gruppe, bestehend aus mehreren Männern und zwei Frauen, in der Wiesenstraße geschlagen worden. Hierbei sei er zu Boden gestürzt. Auf dem Boden liegend habe man weiterhin auf ihn eingeschlagen und -getreten, was dazu führte, dass er zahlreiche Prellungen und Blutergüsse erlitt. Dann habe man ihm das Handy aus der Hosentasche geraubt. Derjenige, der beleidigt hat, soll Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen und einen roten Anzug getragen haben. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Ob die beschriebenen Delikte (Beleidigung / Raub) einen Zusammenhang haben, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631-3692620 zu melden.

