Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Raub eines Handys

Kaiserslautern (ots)

Am früheren Samstagmorgen gegen 01:40 Uhr versuchen drei Unbekannte in der Fruchthallstraße einem 18-Jährigen das Handy zu rauben. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die drei Männer den Geschädigten an und forderten ihn auf sein Mobiltelefon auszuhändigen. Als der junge Mann dies ablehnt, wird er von einem der Tatverdächtigen geschlagen und getreten. Ihm gelingt es leicht verletzt in Richtung Polizeiwache Gaustraße zu flüchten. Die Täter verschwinden in Richtung Fußgängerzone Fackelstraße. Sie werden wie folgt beschreiben:

1. Täter (Schläger): 20-24 Jahre alt, 185 cm groß, kurze, dunkle Haare, trug schwarze Lederjacke

2. Täter: 20-24 Jahre, 180 cm groß, schwarze Haare, trug ebenfalls eine schwarze Lederjacke

3. Täter: lediglich bekannt ca. 20-24 Jahre alt

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kripo Kaiserslautern, 0631-3692620 in Verbindung zu setzen.

