POL-PPWP: Versuchter Raub eines E-Bikes

Am Freitagabend um 20:35 Uhr versuchen zwei unbekannte Täter einem 17-Jährigen sein Pedelec zu rauben.

Der junge Mann saß auf einer Parkbank in der Grünanlage am Kennedyplatz und beschäftigte sich mit seinem Smartphone, als aus Richtung Messeplatz zwei Unbekannte auf ihn zukamen. Einer sprach ihn an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Andere versuchte mit dem E-Bike des Geschädigten davonzufahren, was aber daran scheiterte, dass dieses nicht eingeschaltet war und es dem 17-Jährigen gelang, den Täter vom Fahrrad zu stoßen. In der Zwischenzeit hatte der erste Täter den Rucksack des jungen Mannes an sich genommen und flüchtete damit Richtung Adolf-Kolping-Platz. Mithilfe von Zeugen gelang es diesen Täter in einem Hinterhof zu stellen. Jedoch zückte dieser ein Messer und droht in einer ausländischen, möglicherweise arabischen Sprache. Unter Zurücklassung des Rucksacks und komplett ohne Beute machte er sich in Richtung Innenstadt aus dem Staub. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Die beiden Täter werden folgendermaßen beschrieben:

1. Täter: 16-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkelblonde bis hellbraune, lockige Haare, dunkelgraue/schwarze Baseballkappe, dünne, schwarze, langärmelige Steppjacke,

2. Täter: 16-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, auffällige Akne im Gesicht

Die Polizei bittet Zeuge sich unter der Telefonnummer 0631-3692620 zu melden.

