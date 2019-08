Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: US-Amerikaner attackiert DB-Mitarbeiter und Rollstuhlfahrerin

Rostock Hauptbahnhof (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 11:00 Uhr traf eine männliche Person im Bereich der Vorhalle Nord des Hbf. Rostock im Fahrstuhl auf eine Gruppe bewegungseingeschränkter Personen. Diese wollten den Fahrstuhl nutzen, welches der 61-jährige Amerikaner mit lautem Geschrei und Sperren mittels Regenschirm zu blockieren versuchte. Ein sich in der Nähe befindlicher Mitarbeiter der Deutschen Bahn des ServícePoint bemerkte dieses und wollte das Handeln unterbinden. Daraufhin wurde er von der männlichen Person mit einen zusammengefalteten Regenschirm attackiert. Diesen Angriff konnte er abwehren. Offensichtliche Verletzungen erlitt er nicht, brach jedoch später seinen Dienst ab.

Kurze Zeit später wollte die gleiche Person den Aufzug erneut nutzen. Zwei Rollstuhlfahrer/innen hatten ebenfalls diese Absicht. Diesen wollte er die Einfahrt in den Fahrstuhl verwehren, welches jedoch aufgrund elektronischer Sperren misslang. Daraufhin versetzte er mit dem Regenschirm einer der weiblichen Rollstuhlfahrerinnen zwei Schläge auf die Brust, in dessen Folge sie sichtbare Striemen im Bereich des Jochbeines erlitt. Durch zwischenzeitlich eingetroffene Mitarbeiter der DB Sicherheit wurden weitere Angriffe unterbunden, die Person fixiert und an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Eine medizinische Behandlung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst wurde von der Geschädigten abgelehnt. Diese wolle am nächsten Tag ihren Hausarzt zur weiteren Behandlung aufsuchen.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und der Mann an eine Unterkunft für Obdachlose verwiesen, da dieser weder über einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt noch Verbindungen in die Staaten pflegt.

