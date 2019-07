Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reifenplatzer mit Folgen auf der Autobahn 45 ++ "Fred1" in Klein-Karben an Hauswände geschmiert

Friedberg (ots)

Reifen platzte - Auffahrunfall folgte

Autobahn 45: Nach einem Reifenplatzer an der Zugmaschine eines Sattelzuges, kam es am Freitagmorgen, gegen 09.30 Uhr, auf der Autobahn 45 zwischen Wölfersheim und Münzenberg zu Behinderungen. Ein 40-jähriger Grünberger war mit dem Sattelzug unterwegs, als einer der Zwillingsreifen an der Zugmaschine platzte und sich dadurch auch die Radabdeckung löste und selbständig machte. Sie kam auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn zum Liegen und führte zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Michelstädter konnte den Aufprall auf einen vor ihm dem Hindernis ausweichenden PKW einer 32-jährigen Ortenbergerin nicht mehr verhindern. Ihre PKW prallte daraufhin auf das Auto einer 19-jährigen Ortenbergerin, die zuvor ebenfalls abgebremst hatte und der Radabdeckung ausgewichen war. So sorgte nicht nur der Tausch des geplatzten Reifens anschließend für Behinderungen, sondern auch die drei beschädigten PKW, von denen zwei nicht mehr fahrbereit waren. Es entstanden Schäden von rund 16.000 Euro. Alle drei Autofahrer zogen sich zudem leichte Verletzungen zu. Erst um 12 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder frei.

*

"Fred1" geschmiert

Karben: Durch Klein-Karben zogen in der vergangenen Nacht Unbekannte und schmierten mit schwarzer Farbe den Schriftzug "Fred1" auf Hauswände, Garagentore, Gartenmauern und einen Stromkasten. Von der Rendeler Straße, über die Büdesheimer Straße, den Lindenweg und die Straße Am Sand zieht sich die Spur der insgesamt zehn aufgefundenen Schriftzüge. Wie hoch der dadurch angerichtete Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern. Die Tatzeit lässt sich bislang zwischen 22.15 Uhr am Donnerstagabend und 07 Uhr am heutigen Freitagmorgen eingrenzen. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht Zeugen. Wer konnte in der Nacht Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen oder kann den Tatzeitraum näher eingrenzen? Wer fand vielleicht auch leere Spraydosen oder hat jemanden von einer solchen Tat prahlen hören? Jeder Hinweis kann helfen die Sachbeschädigungen aufzuklären.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell