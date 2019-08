Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft (Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.08.2019/15.01 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ostfildern-Nellingen (ES):

Der 20-jährige Mann, der in Verdacht steht, am Montagmorgen in das Gymnasium in Nellingen eingebrochen zu sein, wurde noch am späten Montagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt.

Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der italienische Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

