Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen (Ostfildern-Nellingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein 20-jähriger, mutmaßlicher Einbrecher konnte am frühen Montagmorgen nach einem Einbruch in das Gymnasium in der Straße In den Anlagen auf frischer Tat von der Polizei festgenommen worden.

Gegen 0.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem sich ein oder mehrere unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten. Das Gebäude wurde sofort von zahlreichen Einsatzkräften umstellt. Im Eingangsbereich trafen sie auf den 20-Jährigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Im Verlauf der nachfolgenden Durchsuchungsmaßnahmen in dem weitläufigen und unübersichtlichen Schulkomplex konnte eine aufgebrochene Tür festgestellt werden. Gestohlen wurde aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Allerdings ergaben sich Hinweise auf einen möglichen, noch unbekannten Komplizen. Daraufhin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen bislang erfolglos.

Der polizeibekannte Beschuldigte wird am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu eventuell weiteren Straftaten des 20-jährigen italienischen Staatsangehörigen und seinem möglichen Komplizen dauern noch an. (cw)

