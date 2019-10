Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Löwen geklaut?

Kaiserslautern (ots)

Eine Steinskulptur eines Löwen ist in den vergangenen Tagen in der Lämmchesbergstraße gestohlen worden. Ein Anwohner meldete den Diebstahl am Sonntag. Die etwa 40 Zentimeter große steinerne Löwen-Figur war dort auf der Einfriedung seines Anwesens befestigt. Das Fehlen der Skulptur war ihm am Samstagabend aufgefallen. Die genaue Tatzeit ist unklar.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

