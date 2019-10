Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Keller-Parzellen

Kaiserslautern (ots)

Für den Keller eines Mehrfamilienhauses haben sich Einbrecher in der Forellenstraße interessiert. Am Sonntag meldete eine Bewohnerin, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in das Untergeschoss eingedrungen sind und mehrere Kellerparzellen verschiedener Hausbewohner aufgebrochen haben. Aus ihrer eigenen Parzelle seien drei Kästen Bier gestohlen worden.

Die ausgerückte Streife konnte vor Ort insgesamt zehn aufgebrochene Parzellen feststellen. Was daraus im Einzelnen gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. |cri

