Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sattelzug verliert Ladung - Austritt eines chemischen Stoffes

Ruchheim (ots)

Am 22.10.2019, gegen 17.55 Uhr, kam es an der BAB 6 in Rtg. Kaiserslautern / AS Ludwigshafen-Nord Richtung B 9 Ludwigshafen zum Austritt eines chemischen Stoffes aus einem Sattelzug. Hierbei wurde die Abfahrt zur B 9 in Richtung Ludwigshafen, sowie ein kurzes Teilstück der B 9, mit dem chemischen Stoff verunreinigt. Dieser Stoff gehört zur Gruppe der Acrylate und ist eine farblose Flüssigkeit. Es handelt sich hierbei nicht um Gefahrgut. Wie es zu dem Austritt des Stoffes kam, muss noch ermittelt werden. Aufgrund der anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Abfahrt zur B 9 in Richtung Ludwigshafen für mehrere Stunden bis ca. 00.00 h gesperrt werden.

