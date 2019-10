Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Elmstein (ots)

Am 21.10.2019 kam gegen 16:00 Uhr ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer auf der L499 kurz vor Iptestal zu Fall. Bei regennasser Fahrbahn und scheinbar nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte er über die Gegenfahrbahn unter der Leitplanke durch auf den unbefestigten Bereich und kam dort zum Liegen. Der 16-Jährige war ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kaiserslautern geflogen. Er trug leichte Verletzungen an Kopf, Hüfte, Armen und Beinen davon. Der Schaden am Leichtkraftrad wird mit ca. 1500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell