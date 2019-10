Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Pkw

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Bad Dürkheim in der Straße "Im Meisterwasental" an einem Pkw Ford Transit Pritschenwagen die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen. Auf dem Pkw wurden diverse Gegenstände entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau, Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell