Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfallflucht Führerschein eingezogen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Freitag den 18.10.2019 gegen 12:15 Uhr fuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf der B39 in Neustadt talauswärts und kollidierte im dortigen Baustellenbereich mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen, darunter einem zivilen Polizeifahrzeug mit Hundeführerin. Die Seniorin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort und konnte nach kurzer Verfolgungsfahrt und Missachtung von Anhaltesignalen durch die Kollegin gestoppt werden. Sie hatte einen platten Vorderreifen und war bereits auf der Felge gefahren. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 82-Jährige aufgrund ihres Allgemeinzustandes augenscheinlich nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird mit ca. 20.000 Euro angegeben. Verletzt wurde niemand.

