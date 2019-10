Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Reifen zerstochen

Freinsheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete heute, gegen 01.30 Uhr, in der Straße "Am Zwinger" eine Person, die mit einem spitzen Gegenstand in den Reifen eines abgestellten Citroen stach. Bei der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

