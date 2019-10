Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Resümee zum Bockenheimer Winzerfest 2019

Bockenheim (WSTR), 18. bis 20.10.2019 (ots)

Das Bockenheimer Winzerfest verlief aus Sicht der Polizei weitgehend friedlich. Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt und der Vollzugsdienst der VG Leiningerland sorgten bei den Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag, sowie während des Winzerfestumzuges am gestrigen Sonntag für einen geordneten Verlauf. Folgendes hat sind dennoch ereignet: Versuchter Einbruch beim Autoscooter In der Nacht zum 19.10.2019 haben Unbekannte versucht, eine Tür zum Kassenraum des Autoscooter-Fahrgeschäfts aufzubrechen. Sie haben die Tür nicht aufbekommen, hätten aber auch keine Wertsachen gefunden, weil die Kasse leer war. Körperverletzung Am 20.10.2019, gegen 01:00 Uhr stand der 20-jährige Geschädigte aus Hohen-Sülzen am Eingang zum Festzelt, als ihn ein Unbekannter mit der Faust unvermittelt ins Gesicht schlug. Der Angreifer wurde im weiteren Verlauf auf dem Festgelände nicht mehr gesehen. 16-Jähriger leistet gegenüber Ordnungsamt Widerstand Ein deutlich alkoholisierter Jugendlicher aus Bockenheim pöbelte gestern (21.10.2019, 16:50 Uhr) am Weinstraßentor Festbesucher an. Er brüstete sich damit, dass er eine Waffe dabei habe. Passanten informierten den Vollzugsdienst der VG Leiningerland. Bei der Personenkontrolle widersetzte er sich deren Maßnahmen und er beleidigte die Vollzugsbeamten mit derben Worten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Jugendliche gefesselt werden. Bei seiner Durchsuchung wurde keine Waffe gefunden. Eine hinzugezogene Streife der PI Grünstadt ließ sodann eine Blutentnahme durchführen.

