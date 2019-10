Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.10.2019 gegen 12:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim von einem 12-jährigen Kind telefonisch mitgeteilt, dass vor etwa 10 - 15 Minuten ein Mann die Seitenscheibe eines silbernen Pkws, welcher in der Dresdener Straße in Bad Dürkheim abgestellt sei, mit einer Axt eingeschlagen habe und anschließend weggelaufen sei. Durch umfangreiche Ermittlungen und aufgrund der detaillierten Beschreibung des Kindes konnte ein 26-jähriger Mann aus Bad Dürkheim als Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei dem beschädigten Pkw handelte es sich um das Fahrzeug seiner Großmutter. Da der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits psychisch auffällig war und auch schon wegen Widerstand gegen Polizeibeamte in Erscheinung getreten ist, wurde dessen Wohnanschrift mit mehreren Streifenwägen und einem Diensthundeführer angefahren. Als der Tatverdächtige aus seiner Wohnung kam, um sich über den polizeilichen Einsatz zu beschweren, konnte er widerstandlos festgenommen werden. Der 26-Jährige machte einen stark verwirrten Eindruck, weswegen er im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung verbracht wurde. Das Tatmittel, welches sich als Spaten herausstellte, konnte vor der Wohnungstür des Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

