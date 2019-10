Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Alkoholeinfluß

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 20.10.2019 um 00:44 Uhr wollten Beamte der Polizei Grünstadt in Bockenheim in der Weinstraße einen grauen Audi A4 einer Kontrolle unterziehen. Kurz vor der Kontrollörtlichkeit bog das Fahrzeug ab, konnte jedoch von einer hinterherfahrenden Streife in der Rosenstraße eingeholt und kontrolliert werden. Bei dem 33-jährigen Fahrer aus Grünstadt wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein verwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert von 0,31 mg/l Atemalkohol. Gegen den Fahrer, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, wurde gleichfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld von 500 EUR und einem 1-monatigem Fahrverbot rechnen.

