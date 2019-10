Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim/Gönnheim - Kontrolle an Schulwegen

Friedelsheim/Gönnheim (ots)

Am Morgen des 18.10.2019 wurde an der Zufahrt zum Kindergarten und der Grundschule in Friedelsheim eine Kontrollstelle eingerichtet, bei welcher der Fokus auf die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern gelegt wurde. Innerhalb einer Stunde konnten etwa 25 Fahrzeuge kontrolliert werden, wobei mehrere Verstöße geahndet wurden. In zwei dieser Fälle musste die Sicherung der transportierten Kinder beanstandet werden. Die jeweiligen Fahrzeugführer erwartet nun eine Verkehrordnungswidrigkeitenanzeige, die mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg belegt ist.

Damit sie Ihre Kinder sicher zur Schule bringen raten wir:

- Sichern Sie Ihr Kind auch auf Kurzstrecken immer mit einem geeigneten Kindersitz! 30 Prozent aller Schulkinder sind innerorts gar nicht oder nicht richtig gesichert, oft mit schlimmen Folgen! - Wenn sie noch andere Kinder mitnehmen, achten sie darauf, dass jedes Kind einen passenden Kindersitz hat. - Lassen Sie Ihr Kind nie zur Fahrbahn hin aussteigen! - Fahren Sie im Schulbereich besonders vorsichtig und rücksichtsvoll und bleiben sie aufmerksam! - Achten Sie darauf, Ihre und andere Kinder durch Einparken und Zurücksetzen sowie beim Ein- und Aussteigen nicht zu gefährden!

Wir wollen, dass ihre Kinder sicher zur Schule kommen - Ihre Polizei Bad Dürkheim

