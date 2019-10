Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ruchheim (ots)

Am Samstag, den 19.10.2019 um 03:30 Uhr führten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der Bundesautobahn 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim eine Verkehrskontrolle mit einem 23 jährigen Fahrer eines Personenkraftwagen durch. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille dem Fahrer unter bestimmten Voraussetzungen auch der Führerschein entzogen werden kann. Für Fahrer in der Probezeit und unter 21 Jahren gilt die Null-Promille-Grenze. Es wird daher auch mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte empfohlen einen Fahrer zu bestimmen, der nüchtern bleibt, um sich und seine Freunde sicher nach Hause bringen zu können oder öffentliche Verkehrsmittel und Taxis zu benutzen.

