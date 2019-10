Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.10.19 konnte sich die Polizeiinspektion Neustadt verstärkt der Kontrolle des Verkehrs annehmen. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:40 Uhr wurde in der Karolinenstraße eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Elf Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Der Schnellste wurde mit 49 km/h gemessen. Es folgte eine Lasermessung des Verkehrs auf der B39, im Bereich des Sportplatzes Geinsheim. Hier wurden zwischen 09:50 Uhr und 11:50 Uhr insgesamt 52 Verkehrssünderinnen und -sünder angehalten und kontrolliert. 50 hiervon überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h um bis zu 42 km/h. Zwei Fahrer verstießen gegen das bestehende Überholverbot. Ab 14:00 Uhr überwachten die Beamtinnen und Beamten den Verkehr in der Konrad-Adenauer-Straße. Es war ein Verstoß zu beklagen. Zwischen den Kontrollen fielen im Stadtgebiet zwei E-Scooter auf, die ohne erforderlichen Versicherungsschutz geführt wurden, was den Straftatbestand des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfüllt. Auf einem der beiden E-Roller transportierte der 25-jährige Fahrer zudem unerlaubter Weise zusätzlich um 12:15 Uhr seinen 6-jährigen Sohn durch die Martin-Luther-Straße. Der Weitere wurde um 10:40 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße überprüft.

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



