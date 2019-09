Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Unfall im Kreuzungsbereich

Wetter (ots)

Am 09.09. gegen 16:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Wetteranerin mit ihrem Pkw Mini die Oberwengerner Straße und wollte nach links in die Voßhövener Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 61-jährigen Wetteraner, der ihr in seinem Ford auf der Oberwengerner Straße entgegen kam. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Die Beifahrerin im Ford wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

