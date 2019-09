Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Zwei Wohnungseinbrüche

Sprockhövel (ots)

Am 09.09., in der Zeit zwischen 13:30 und 16:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Wohnung in der Jahnstraße auf. Sie durchsuchten die Räume, die Beute steht bislang noch nicht fest. Am gleichen Tag zwischen 07:00 und 16:30 Uhr , drangen unbekannte Täter ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung in der Wittener Straße ein. Auch hier wurde die Wohnung durchsucht, zur Beute gibt es noch keine Angaben.

