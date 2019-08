Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Lkw-Fahrer befährt B31 auf der falschen Seite der Fahrbahn - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Freiburg (ots)

Auf der falschen Seite der Fahrbahn in Richtung Freiburg gefahren ist ein Lkw-Fahrer auf der B31 zwischen Kirchzarten und Kappler Tunnel am Freitagmorgen, 30.08.2019. Die von mehreren Zeugen gegen 5.15 Uhr verständigte Polizei konnte den Lkw kurze Zeit später entgegen der Fahrtrichtung stehend vor der Einfahrt zum Kappler Tunnel feststellen. Während des Vorfalls war der Tunnel in Fahrtrichtung Kirchzarten kurzzeitig gesperrt.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

oec

