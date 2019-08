Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried

Segeten: Motorradfahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstag, 29.08.19, 18.10 Uhr, auf der Landesstraße 151 bei Segeten ein Motorradfahrer zu. Der 22 jährige Mann war mit seiner Maschine zwischen Giersbach und Hogschür unterwegs, als er aus unbekannter Ursache stürzte und von der Fahrbahn rutschte. Neben der Fahrbahn stieß er mit einem Verkehrsschild zusammen. Hierbei zog er sich schwere, nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen hat den Unfall aufgenommen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell