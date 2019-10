Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fünf zu schnell

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.10.19 wurde ab 23:30 Uhr im Bereich des Strohmarktes eine dreiviertel Stunde lang die Geschwindigkeit des Verkehrs in Richtung Kaiserslautern überwacht. Hierbei mussten fünf Fahrerinnen bzw. Fahrer festgestellt werden, die zu schnell unterwegs waren; der Schnellste mit 65 km/h. Es folgte eine Geschwindigkeitsmessung in der Landauer Straße. Hier waren keine Beanstandungen zu beklagen.

