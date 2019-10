Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoreifen zerstochen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von 14.10. auf 15.10.2019 wurde in der Martin-Luther-Straße an einem VW-Caddy ein Reifen von einer bislang unbekannten Person zerstochen. Die Fahrzeugeigentümerin bemerkte am Morgen den defekten Reifen und erst in der Werkstatt wurde der Einstich von ca. 2cm bemerkt. Die Schadenshöhe wird mit ca. 100 Euro angegeben.

