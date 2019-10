Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.10.19, gegen 13:30 Uhr, wurde ein älterer Mann, der gerade bei einer Bank einen geringen dreistellen Bargeldbetrag abgehoben hatte, von einem unbekannten Mann am Schlossplatz angesprochen und gebeten ihm Geld zu wechseln. Der ältere Mann schaute daraufhin in seinem Geldbeutel und wollte das Geld wechseln. Der Unbekannte lehnte dies dann ab und entfernte sich. Wenig später stellte der ältere Mann beim Bezahlen in einem Geschäft fest, dass ihm das abgehobene Geld und ca. 30,- Euro in Scheinen entwendet worden waren.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben.

ca. 45- 50 Jahre, etwas größer, korpulent, trug blau-weißes kurzes Hemd, kurze nach hinten gekämmte schwarze Haare, südländisches Aussehen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

