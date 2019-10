Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Herxheim am Berg - Enkeltrick durchschaut

Herxheim am Berg (ots)

Bereits am 09.10.19, gegen 12:00 Uhr erhielt eine ältere Dame einen Anruf von ihrem angeblichen Enkel. Dieser gab an, dass er gerade in der Nähe sei, eine Wohnung gekauft habe und nun Geld bräuchte. Als sie ihm mitteilte, dass er kein Geld bekomme, legte der "vermeintliche Enkel" auf.

