POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.10.2019 kurz nach 21:00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem Pkw vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Pfalzgrafenstraße nach links in die Weinbergstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 34-jährigen Frau, die aus der Weinbergstraße herausfahren wollte. Der Mann stieg nach dem Unfall aus dem Fahrzeug und gab der 34-Jährigen zu verstehen, dass er nichts mit der Polizei zu tun haben möchte und auch keinen Führerschein habe. Danach verließ der 24-Jährige die Unfallstelle, kehrte jedoch kurz danach wieder zurück. Bei der Überprüfung durch die eingetroffene Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Dies bestätigte sich auch bei einem Drogenschnelltest, der positiv auf Cannabis und Kokain reagierte. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Ermittlungen bezüglich der Fahrerlaubnis dauern an. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, der Gesamtsachschaden beträgt ca. 17.000 Euro.

