Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Unfallflüchtige in der Hauptstraße Meckenheim

Meckenheim (ots)

Gleich zweimal kam es am vergangenen Wochenende zu Verkehrsunfällen in der Hauptstraße in Meckenheim, bei denen der Verursacher jeweils flüchtete.

Am Freitag, 11.10., zwischen 15.20 und 15.30 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer, vermutlich Pkw-Fahrer, die Hauptstraße in Meckenheim in Fahrtrichtung Hochdorf-Assenheim, wobei er im Bereich kurz nach der Kreuzung mit der Bahnhofstraße/Rödersheimer Straße aus bisher ungeklärten Gründen ein in Fahrtrichtung rechts geparktes Fahrzeug streifte und dabei dessen linken Außenspiegel beschädigte.

Am Samstag, 12.10., zwischen 12.30 und 12.40 Uhr, ereignete sich ein was die Konstellation angeht identischer Unfall (gleiche Fahrtrichtung, gleiche Parkrichtung, gleicher Schaden) wenige Meter weiter in Richtung Ortsmitte, ungefähr in Höhe der Hausnummer 115.

In beiden Fällen entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher, ohne sich über die Unfallfolgen zu vergewissern oder um eine Schadensregulierung zu bemühen, von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen der Unfälle unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell