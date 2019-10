Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahn 650 - Fahrer bleibt nach PKW-Überschlag unverletzt.

Bild-Infos

Download

Ruchheim (ots)

Am 14.10.2019 befuhr gegen 04:30Uhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Alzey die B37 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Mannheim. An der beginnenden Autobahn 650 kam er mit seinem SUV zu weit nach links, wodurch er auf die dortige Mittelschutzplanke auffuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer, welcher sich selbst aus seinem PKW befreien konnte, blieb glücklicherweise unverletzt. Bis zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Telefon: 06237/933-0



E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell